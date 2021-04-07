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地產龍頭業績報喜 恒大首季銷售逾6,600億元
大陸地產龍頭恒大集團昨（6）日發布第1季數據，銷售金額人民幣1,531.5億元（約新台幣6,662億元），年增3.9%。目前已達成全年銷售計畫的兩成。
澎湃新聞報導，數據顯示，恒大3月合約銷售金額人民幣648億元，年增4.4%；合約銷售面積785萬平方公尺，年增13%。另外，3月銷售回款人民幣651.6億元。
累計前三月，合約銷售面積1,788萬平方公尺，年增7.8%。在銷售回款方面，恒大累計銷售回款人民幣1,342.8億元，年增18.3%。
業績會上，恒大董事長許家印宣布，恒大不再是過往單一的地產企業，而是成為擁有八大多元產業的「新恒大」。
恒大將今年的合約銷售目標定為人民幣7,500億元。以此推算，恒大目前完成全年銷售計畫的20.4%。
「新恒大」布局除地產外，旗下擁有恒大汽車、恒大物業、恒騰網絡、房車寶、恒大童世界、大健康產業、恒大冰泉八大產業平台。
恒大股價昨（6）日收港幣14.32元，跌3.24%，總市值港幣1,896億元。
去年恒大的營收為人民幣5,072.5億元，年增6.2%；毛利人民幣1.226億元，毛利率24.2%。
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