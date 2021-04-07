快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地產龍頭業績報喜 恒大首季銷售逾6,600億元

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸地產龍頭恒大集團昨（6）日發布第1季數據，銷售金額人民幣1,531.5億元（約新台幣6,662億元），年增3.9%。目前已達成全年銷售計畫的兩成。

澎湃新聞報導，數據顯示，恒大3月合約銷售金額人民幣648億元，年增4.4%；合約銷售面積785萬平方公尺，年增13%。另外，3月銷售回款人民幣651.6億元。

累計前三月，合約銷售面積1,788萬平方公尺，年增7.8%。在銷售回款方面，恒大累計銷售回款人民幣1,342.8億元，年增18.3%。

業績會上，恒大董事長許家印宣布，恒大不再是過往單一的地產企業，而是成為擁有八大多元產業的「新恒大」。

恒大將今年的合約銷售目標定為人民幣7,500億元。以此推算，恒大目前完成全年銷售計畫的20.4%。

「新恒大」布局除地產外，旗下擁有恒大汽車、恒大物業、恒騰網絡、房車寶、恒大童世界、大健康產業、恒大冰泉八大產業平台。

恒大股價昨（6）日收港幣14.32元，跌3.24%，總市值港幣1,896億元。

去年恒大的營收為人民幣5,072.5億元，年增6.2%；毛利人民幣1.226億元，毛利率24.2%。

人民幣

延伸閱讀

大陸今年脫貧人口就業規模目標超3千萬

新興市場3月外資淨流入創一年最低 大陸吸收近9成

北市推酷課雲app新功能 推播通知孩子出勤、獎勵

里程焦慮是什麼？　Mercedes-Benz旗艦純電房車EQS可跑770公里！

相關新聞

赴美IPO 中概小兵變「十倍股」

大陸手機和配件製造商聯代科技周二在那斯達克掛牌交易首日，股價盤中飆升達1,050%，打破美股市場21年來的紀錄，收盤上漲...

內建監視鏡頭再引疑慮 特斯拉中國：未啟動

網路近日披露特斯拉電動車內建的監視鏡頭所拍攝的一段影片，再度在中國引發侵犯隱私的疑慮。對此，特斯拉中國今天發表聲明稱，特...

結束前3個月跌勢 陸服務業PMI 3月升至54.3

6日發布的3月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）大幅上升2.8個百分點至54.3，連續11個月位於擴張區間，...

人行打炒房 收縮市場資金

大陸打房力道加重，中國人民銀行要求主要銀行在年內剩下的時間，放緩貸款增速，降低資產泡沫破裂風險，就連外資銀行也被窗口指導...

影／母親永遠先想到孩子！車失控撞來 勇母肉身護幼女

大陸網友在社群媒體PO出一段影片，影片下方有一名小女孩正在與母親玩耍，此時遠處有一輛白車突然要右轉，結果被後方一輛閃避不...

陸商務部：第一季外貿開局良好

大陸商務部發言人高峰8日在例行記者會上表示，今年第季大陸外貿開局良好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。