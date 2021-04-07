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合肥八條新政 打擊炒房歪風
清明節假期各地房市銷售再度升溫，合肥市政府在清明節假期最後一天（5日）半夜，緊急發布房市調控八條新政，包括二手房限購、熱點樓盤「搖號＋限售」等，並從昨（6）日立即生效，以打擊房市炒作歪風。
經濟觀察網報導，大陸國家統計局資料顯示，從2020年6月開始，合肥的新房已連漲九個月，二手房更已連漲12個月。
同策研究院高級分析師李霄霄分析，當前合肥新房市場的主要問題是市場回暖帶動房價上漲預期，各類購房群體爭先入市，現在現金全款買房依然一房難求，加劇房價上漲預期。
李霄霄說，建商及房屋仲介通過收茶水費、捆綁銷售、全款優先方式獲取利潤，增加市場亂象。
澎湃新聞報導，安徽省合肥市住房保障和房產管理局官網5日深夜發布《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，通知共計八條內容，包括穩定增加居住用地供應，實行市區學區內成套住房入學年限政策，深化住房限購措施，實行市區熱點樓盤搖號+限售政策，從嚴調控商品住房價格，加強住房貸款審慎管理，加大租賃住房建設力度，嚴厲打擊各種房地產市場亂象，並自6日起施行。
合肥市住房保障和房屋管理局表示，這次《通知》的主要特點是堅持調控目標不動搖、力度不放鬆，在嚴格執行現有房地產市場調控政策的基礎上，突出民生屬性、突出精準調控、突出綜合施策，滿足居住需求。
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