陸電影清明檔 3天票房逾8億人民幣

中國大陸電影清明檔5日收官，三天內共產出票房8.21億元（人民幣，下同），共計2225萬人次進場觀影，兩項指標均刷新清明檔歷史紀錄。

新華社報導，據燈塔專業版實時數據，截至5日24時，今年清明檔總票房達8.21億元，刷新中國大陸影史清明檔票房紀錄，總觀影人次2225.51萬，總場次123.4萬場，平均票價36.9元。

清明檔位於票房前三位的影片為：「我的姐姐」3.78億元，「哥斯拉大戰金剛」2.99億元，「西遊記之再世妖王」5559.32萬元。

清明假期三天票房貢獻率主要集中在前兩日，最後一天市場熱度有所回落，全大陸國單日票房下滑至2億元以下，跌幅同比2019年清明假期最後一日高出近5個點。雖電影「我的姐姐」在假期最後一天單日票房回落億元以下，但該片創下清明檔大陸國產片票房最佳紀錄。

在清明三日假期的助力下，「哥斯拉大戰金剛」累計綜合票房衝破9億元大關（9.58億元），超過前作「哥斯拉2：怪獸之王」的最終成績（9.37億元），最終有望衝擊「金剛：骷髏島」保持的「怪獸宇宙」最高紀錄（11.6億元）。