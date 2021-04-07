上交會15日登場 數位化3大亮點

第八屆中國（上海）國際技術進出口交易會（上交會）將於2021年4月15日至17日在上海世博展覽館舉辦。上海市科委副主任陸敏6日表示，上海技術交易所為此次上交會建立了技術交易專屬通道，比如，針對高校院所成果，開展成果確權等權益登記服務，對有交易意向的成果，通過線上競價、協定定價等方式，實現交易意向確認，實施交易結算，出具交易憑證。

據澎湃新聞報導，上海市政府6日舉行記者會，上交會執行辦副主任、市商務委副主任周嵐介紹上交會籌辦情況。今年的上交會將在更大範圍、更寬領域、更深層次挖掘潛力，主要有以下幾點突破：一是抓住RCEP簽署機遇，積極拓展技術貿易 「朋友圈」。本屆上交會特別邀請日本大阪府設立主題館。二是切實推進長三角科創一體化發展。本屆上交會設立「長三角專區」。

三是聚焦數位化轉型，深入探討數位技術賦能城市發展。本屆上交會新設城市更新展區，從經濟數位化、生活數位化、治理數位化角度，集中展示一批領先的數位技術及其應用場景。

本屆上交會高度聚焦城市數位化轉型，圍繞城市經濟數位化、生活數位化、治理數位化，打造三大亮點。屆時，將彙聚一批海內外領軍企業，攜城市數位化轉型最佳實踐和新成果紛紛亮相。其中，生活數位化力求精準觸達「基本民生」、創新發展「品質民生」，打造標竿性數位化轉型應用場景。本屆展會首次在生活數位化裡細分打造了4個實景體驗場景，包括數位商業場景、數位抗疫、數位社區和數位適老。

此外，還有兩個亮點專區：第一，第一次設了防疫專區，屆時將集中展示一批高科技含量的防疫防護技術與產品；第二，服務機器人的專區，這個專區培育了很多年，已成為上交會專業性的一張「名片」。