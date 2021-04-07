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武漢、鄭州 有望躍升陸「第五增長極」

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中共中央政治局會議近日審議「關於新時代推動中部地區高品質發展的指導意見」，明確提到，「促進長江中游城市群和中原城市群發展」。專家指出，這意味著武漢和鄭州將在中部崛起戰略中獲得更多發展機遇。與此同時，中部這兩大城市群誰能率先成為大陸經濟「第五增長極」的競爭也將隨之升級。

據第一財經報導，大陸中部地區包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六省，人口超過大陸總人口的四分之一。

「推動中部地區高品質發展具有全域性意義。」長期觀察中部地區發展的湖北省統計局副局長葉青分析，在「加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局大背景下，可以理解為「未來要外貿和內需兩條腿並行，其中擴大內需就包括要大力發展中西部內陸地區」。

去年10月，中共中央政治局會議審議了「成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要」。這意味著西部的成渝地區雙城經濟圈已經上升為大陸國家戰略，與京津冀、長三角、粵港澳同等級別，成為大陸經濟「第四增長極」。

「在東西南北四大城市圈的包圍下，唯獨中部地區還沒有一個城市群（圈）上升為國家戰略。」葉青認為，要發展內陸地區，成就內循環戰略，中部就必須壯大起來，東西南北中共同托起大陸經濟。

長江中游城市群涵蓋31個城市，人口數量約1.7億，2019年實現地區生產總值約9.4兆元（人民幣，下同），人均GDP超7萬元，GDP超2000億元城市達18個；中原城市群涵蓋5省30市，人口數量約1.6億，2019年實現地區生產總值約8兆，人均GDP約5萬元。

葉青認為，由武漢和鄭州分別帶領的中部兩大城市群，都可能成為大陸經濟增長的「第五極」，就看誰能快速抱團合作，獲得更多話語權。

中國商業經濟學會副會長、河南省商業經濟學會會長宋向清表示，城市群聯動是未來中部六省的必然選擇，攜手共進、資源分享、產業銜接，市場共建和均衡利得是下一步各城市群必須研究和推進的方向，「中部要崛起，就要在互惠互利上做加法，在各自為戰上做減法，補齊短板、放大優勢」。

中共 武漢

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