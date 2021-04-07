結束前3個月跌勢 陸服務業PMI 3月升至54.3

6日發布的3月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）大幅上升2.8個百分點至54.3，連續11個月位於擴張區間，並且結束之前三個月的下降趨勢。

財新網報導，隨著秋冬大陸局部疫情基本結束、消費需求釋放，服務業擴張步伐明顯加快。

日前發布的3月財新中國製造業採購經理指數（製造業PMI）下降0.6個百分點至50.6，降至2020年5月以來最低。在服務業PMI回升幅度明顯大於製造業放緩幅度的帶動下，3月財新中國綜合PMI為53.1，較2月上升1.4個百分點，顯示大陸整體生產經營活動穩健增長。

數據顯示，財新服務業PMI和綜合PMI走勢與官方發布的一致。服務業供給、需求連續11個月保持擴張，擴張速度較之前兩個月大幅反彈。

相比旺盛的內需，外需仍有待改善，3月服務業新出口訂單指數連續第二個月位於收縮區間，但收縮幅度有限。部分企業反映，疫情繼續抑制海外新訂單。新增出口業務輕微下降，說明增長動力主要源於內需轉強。

隨著市場轉好，服務業就業明顯改善。服務業就業指數較2月大幅攀升逾3個百分點，重回擴張區間。儘管如此，用工數量的增加仍不足以消化不斷湧入的新訂單，3月服務業積壓工作量有小幅增加。

值得注意的是，受成本推動影響，服務業收費價格指數連續第八個月處於擴張區間，通膨壓力持續增加。

服務業企業家對未來經濟恢復和疫情控制的信心度極高。3月服務業經營預期指數創2011年3月以來新高。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，經濟復甦仍在持續，3月製造業和服務業供求均位於擴張區間，但受秋冬局部疫情結束影響，兩者邊際改善速度有所分化；製造業恢復速度連續第四個月下降，服務業則強勁反彈。受此影響，服務業就業當月大幅改善，製造業就業市場則明顯承壓。

他指出，通膨仍是未來關注的重點，製造業、服務業成本端和收費端價格指數已連升數月，通膨壓力不斷凸顯，制約未來政策的騰挪空間，不利於後疫情時期經濟的持續恢復。