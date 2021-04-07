德陽造亞洲最大海上風電機組 批量交付

3月30日，目前亞洲單機容量最大、由東方電氣風電有限公司（簡稱「東方風電」）自主研發的10MW海上風電機組，實現批量交付。

據了解，這批機組將通過大型駁船運往福建長樂海上風電場A區、C區專案現場吊裝，助力項目10月前投運。根據測算，兩個項目、30台10MW海上風電機組全部投運後，在年平均1米/秒的風速條件下，風電場每年可輸出12億度清潔電能，可滿足60萬個三口之家1年的家庭正常用電，可以減少燃煤消耗39萬噸，二氧化碳排放105萬噸。

東方風電總部位於四川省德陽市，此次交付10MW海上風電機組憑藉優異性能，連續兩年登上全球最佳海上風電機組榜單，獲大陸「好設計」金獎，其設計技術被大陸「綠色技術推廣目錄（2020年）」收錄。30台機組交付使用後，將有力助推當地地方經濟社會轉型發展，以及2030碳達峰、2060碳中和宏偉目標的順利實現，對促進海上風電度電成本降低、提高海洋利用率、提升風電產品競爭力具有良好示範效應。