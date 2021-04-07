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水到渠成 深交所主板、中小板合併

聯合報 / 記者林汪靜／綜合報導

深圳證券交易所主板與中小板6日正式合併，合併後總市值將逾20兆元（人民幣，下同），未來深圳市場將形成以主板、創業板為主體的市場格局。而有三家公司6日在深交所上市，成爲首批登陸深市新主板的公司。

央視財經報導，原中小板上市公司的證券類別變更為「主板A股」，證券代碼和證券簡稱保持不變。

深交所負責人介紹，深市主板多年沒有IPO發行，不論上市公司數量還是市值規模，主板都落後於中小板和創業板。合併之前，中小板和創業板分別有上市公司1004家和925家，市值規模達人民幣13.15兆和10.22兆；主板共有459家，市值共計9.61兆，此次合併有利於主板明確定位，重啟發行。

深交所表示，兩板合併不會改變投資者門檻和交易機制，對投資者交易方式和交易習慣不會産生直接影響，且合併對兩板股票流動性和估值標準也不會産生較大波動。兩板合併後深市主板仍然實行核准制，既沒有降低上市門檻，也沒有新增上市通道，不會導致市場擴容。

兩板合併之後，固定收益類、期貨期權類産品和深港通業務，以及跟蹤相關指數的基金産品不會受到影響，二級市場交易，一級市場申贖等方面也照常運作。

深交所主板、中小板為何要合併？大陸經濟日報報導，開源證券總裁助理兼研究所所長孫金鉅指出，中小板設立的初衷是實現從深市主板到創業板的平穩過渡，中小板與深主板並無根本性差異，且在諸多基本面指標上，中小板與主板的界限並不明顯，因此，深主板和中小板的合併是水到渠成。

招商證券研發中心首席宏觀分析師謝亞軒認為，合併之後主板和創業板的定位和分工更加明確，深市主板定位於支持相對成熟的企業融資發展，創業板主要服務於成長型創新創業企業，共同為處在不同發展階段、不同類型的企業提供融資服務，資本市場對中小企業的服務功能將不斷增強。

此外，深交所表示，目前科創板、創業板試點註冊制已全面鋪開，但股票全面註冊制推出還需時日。

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