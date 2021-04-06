滴滴啟動造車項目 進一步探索訂製網約車

滴滴開始啟動造車項目，負責人是滴滴副總裁、小桔車服總經理楊峻，此次滴滴啟動造車，很有可能是沿著訂製網約車D1進一步探索。

「晚點LatePost」報導，楊峻同時也是滴滴與比亞迪聯名發布的訂製網約車D1的產品長（CPO），目前團隊已經開始從車廠挖人。

知情人士指出，曾任蔚來汽車用戶發展副總裁的朱江可能會加入滴滴，朱江有多年車企經驗，先後在華晨寶馬、凌志（LEXUS）、蔚來、福特中國等公司工作。

除了造車新動向外，滴滴的自動駕駛子公司計畫在自研以外嘗試新的路徑，並開啟新的自動駕駛卡車業務。

大陸科技公司近來相繼投入造車行業，智慧手機巨頭小米上月底宣布，董事會正式批准智慧電動汽車業務立項，公司擬成立一家全資子公司負責有關業務，首期投資人民幣100億元，預計未來10年在智慧電動汽車的投資額將達100億美元。