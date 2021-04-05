快訊

嗜糖成癮！10個幼兒8個喝 成長配方2杯就超標

新冠病例激增 孟買下令居家工作直至4月底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸昨新增本土確診15例 均在雲南

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸昨新增本土確診15例，均在雲南。(澎湃新聞)
大陸昨新增本土確診15例，均在雲南。(澎湃新聞)

據大陸國家衛健委發布，大陸昨日新增確診病例32例，其中境外移入病例17例（陝西4例，上海3例，四川3例，江蘇2例，北京1例，天津1例，內蒙古1例，浙江1例，福建1例），本土病例15例（均在雲南）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日大陸新增治癒出院病例9例，解除醫學觀察的密切接觸者240人，重症病例與前一日持平。

大陸境外移入現有確診病例189例（其中重症病例2例），現有疑似病例2例。累計確診病例5352例，累計治癒出院病例5163例，無死亡病例。

截至4月4日24時，大陸現有確診病例238例（其中重症病例2例），累計治癒出院病例85431例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例90305例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者993361人，尚在醫學觀察的密切接觸者7430人。

此外，大陸新增無症狀感染者18例，其中境外移入13例，本土5例（均在雲南）；當日轉為確診病例3例（均為境外移入）；當日解除醫學觀察10例（均為境外移入）；尚在醫學觀察無症狀感染者304例（境外移入267例）。

內蒙古 北京 福建

延伸閱讀

愛國者治港，適足以害之

四川德陽 打造西南工業互聯網基地

大陸電競飛躍成長 觀眾全球最多

大陸5G資費高手機貴…用戶不用

相關新聞

找房熱度 今年一季度成長兩成

58同城、安居客2日發布的「2021第一季度樓市總結」稱，一季度，中國大陸新房、二手房找房熱度同比均出現超過20%的上漲...

大陸5G手機 下半年喊漲

大陸5G手機下半年恐漲價，受到驅動IC、電源管理晶片及鋰電池漲價影響，大陸手機業者OPPO集團預估，下半年供需將更為吃緊...

大陸電競飛躍成長 觀眾全球最多

中國遊戲研究院公布的「2020年中國遊戲產業報告」顯示，從2019年到2020年，大陸電競市場實際銷售收入從947.27...

大陸昨新增本土確診15例 均在雲南

據大陸國家衛健委發布，大陸昨日新增確診病例32例，其中境外移入病例17例（陝西4例，上海3例，四川3例，江蘇2例，北京1...

四川德陽 打造西南工業互聯網基地

3月29日，四川省德陽市政府與海爾卡奧斯物聯生態科技有限公司，簽署戰略合作協議，雙方將共建大陸西南工業互聯網基地；這標誌...

安徽擬增千個「三品一標」農產品

安徽省農業農村廳廳長盧仕仁近日表示，2021年安徽計畫建設長三角綠色農產品生產加工供應示範基地100個；培育「皖」字號知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。