大陸昨新增本土確診15例 均在雲南

據大陸國家衛健委發布，大陸昨日新增確診病例32例，其中境外移入病例17例（陝西4例，上海3例，四川3例，江蘇2例，北京1例，天津1例，內蒙古1例，浙江1例，福建1例），本土病例15例（均在雲南）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日大陸新增治癒出院病例9例，解除醫學觀察的密切接觸者240人，重症病例與前一日持平。

大陸境外移入現有確診病例189例（其中重症病例2例），現有疑似病例2例。累計確診病例5352例，累計治癒出院病例5163例，無死亡病例。

截至4月4日24時，大陸現有確診病例238例（其中重症病例2例），累計治癒出院病例85431例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例90305例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者993361人，尚在醫學觀察的密切接觸者7430人。

此外，大陸新增無症狀感染者18例，其中境外移入13例，本土5例（均在雲南）；當日轉為確診病例3例（均為境外移入）；當日解除醫學觀察10例（均為境外移入）；尚在醫學觀察無症狀感染者304例（境外移入267例）。