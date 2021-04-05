廣船國際接單 造華南最大貨輪

中國船舶集團旗下廣船國際和大連船舶重工集團聯合中國船舶工業貿易公司，成功承接13艘、每艘可承載16000標準貨櫃的大型貨輪訂單，總金額超100億元人民幣。

廣船國際4日表示，廣船國際將承接其中的6艘，該型輪船建成後將是粵港澳大灣區乃至華南地區建造的最大的貨輪。

據悉，廣船國際坐落於「華南地區最大造船基地」廣州龍穴造船基地，承接此次集裝箱船建造訂單，將進一步促進廣船國際船海產品船型升級。

據香港文匯網，這是中國船舶集團承接單筆金額最大的貨櫃輪船訂單，標誌着中國船舶集團重組整合後在民船市場開拓和產品轉型升級方面，取得重大成果。而廣船國際首次批量承接貨櫃輪船建造任務，為廣船國際開拓貨櫃輪船市場打響「第一炮」，亦標誌着廣船國際成為華南地區首家建造大型貨櫃輪船的船企。

該型貨櫃輪總長約366公尺、型寬51公尺，可運載超過16000個標準貨櫃，是一款綠色環保、高效節能的大型貨櫃輪，採用全新理念的環保減碳減阻設計，完全滿足最新的環保排放標準。

「今年第一季，貨櫃市場出現快速回暖，在全球範圍內先後產生了多筆大型貨櫃輪船訂單。」廣船國際有關負責人表示，從目前市場來看，貨櫃輪船運價飆升、市場活躍，具備廣闊前景。廣船國際曾建造交付過華南首艘萬噸輪、首艘30.8萬噸超大型原油船、華南最大32萬噸超大型原油船和30萬噸超大型礦砂船等各類大型船舶，在大型船舶建造方面已累積了豐富經驗。而針對大型貨櫃輪船精度控制、快速性要求高的特點，廣船國際憑藉建造交付世界首艘超靜音科考船「嘉庚」號和世界首艘高速雙燃料豪華客滾輪「VISBORG」號的成熟經驗，也已具備相關設計、建造、工藝的基礎和優勢。