大陸電競飛躍成長 觀眾全球最多

中國遊戲研究院公布的「2020年中國遊戲產業報告」顯示，從2019年到2020年，大陸電競市場實際銷售收入從947.27億元（人民幣，下同）增長到1365.57億元，增長率高達44.16%。專家認為，隨著未來科技的發展，電子競技完全可能將體能和腦力的挑戰相融合，從而帶動整個產業立於時代前沿。

中新社報導，去年底，電競獲批成為2022年杭州亞運會正式比賽項目。在中國傳媒大學動畫與數字藝術學院遊戲設計系主任張兆弓看來，電子競技與體育競技的通感一致，雖然選手沒有體能上的劇烈運動，但藉助遊戲媒介進行認知策略的對抗，這也是對人體某一部分機能的挑戰。

和傳統競技體育一樣，電競選手也有「黃金年齡」，18至24歲職業選手有充沛精力能保證注意力高度集中，隨著年齡增長，選手在精力方面會出現衰退。「可以說這是一項非常青春的競技」。

騰競體育聯席CEO金亦波表示，電競更有機會與VR、AR等最新科技元素結合，因此更加考驗選手在腦力、心力上的博弈。

今年3月，國際奧委會發布「奧林匹克2020+5議程」，提出「鼓勵發展虛擬體育，加強與視頻遊戲社區接觸」。

國際電子競技聯合會中國委員、全國電子競技聯席會議執行主席王國基曾就此指出，傳統奧林匹克運動面臨著關注度、參與性和商業價值下降等問題，電競植入後有望吸引年輕人、改變和豐富奧林匹克形式，對於奧運未來發展是有力推動。

一份行業調查認為，2020年全球電競觀眾增至4.95億人，中國大陸觀眾達到1.63億，是全球電競觀眾人數最多的國家。該報告認為，中國大陸已經成為世界領先的電競大國。

2016年，「電子競技運動與管理」成為大陸教育部認證的高校專業；2017年，超20所高校設立了電子競技相關專業；2019年，電子競技運營師和電子競技員被正式確立為新職業，今年初正式推出這兩類人員的職業技能標準。

張兆弓說，大學系統性培養能够讓學生畢業時自由選擇電競設計、策劃、管理或運營，對業界而言，專為電競產業培養輸送的人才剛剛走出校門，其規模效應仍待顯現。