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找房熱度 今年一季度成長兩成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
58同城、安居客2日發布報告稱，2021年一季度大陸新房、二手房找房熱度同比均出現超過20%的上漲。圖為福建福州，正在建設中的房地產樓盤。（ 中新社）
58同城、安居客2日發布報告稱，2021年一季度大陸新房、二手房找房熱度同比均出現超過20%的上漲。圖為福建福州，正在建設中的房地產樓盤。（ 中新社）

58同城、安居客2日發布的「2021第一季度樓市總結」稱，一季度，中國大陸新房、二手房找房熱度同比均出現超過20%的上漲。

中新社報導，這份報告顯示，2021年一季度新房月度訪問熱度走勢持續走高，同比去年上漲20.9%。

分區域來看，環京、環滬、環廣深區域新房找房熱度同比均有不同程度上漲。其中，環滬、環廣深地區重點城市整體的新房找房熱度同比上漲超20%。其中，環滬地區中的上海、常州新房找房熱度同比上漲超40%；環廣深地區的珠海新房找房熱度同比漲幅30.6%。

15個新一線城市中，西安新房找房熱度依然在首位，成都、武漢、重慶、長沙等城市的新房找房熱度排在其後。

二手房市場同樣活躍。上述報告顯示，一季度大陸二手房找房熱度同比上漲23.7%，其中，3月為二手房找房高峰。一季度，上海、北京二手房找房熱度同比漲幅均超過20%；新一線城市中，重慶、成都、西安的二手房找房熱度排名前三。

從租賃市場來看，報告顯示，2021年一季度，重點城市租房訪問熱度逐月上漲。在重點19城中，北京租房訪問熱度領先，同比去年上漲19.9%，成都租房熱度僅次於北京，排在第二位。

展望後市，58安居客房產研究院分院院長張波表示，不同城市已出現明顯的冷熱不均現象，城市間的樓市分化將逐步加劇。今年，湖州、貴陽、合肥、揚州等城市新房存量同比減少30%以上；而清遠、鄭州、日照、杭州等城市新房存量同比增幅超70%。

同時，樓市政策也出現一定分化，部分一二線城市樓市政策開始收緊，另一些城市則按兵不動，保持政策寬鬆。此外，隨著一線城市和部分二線城市二手房成交量超過新房，推出一些二手房市場的定向調控政策也成為樓市調控的新趨勢。

二手房 北京 一線城市

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