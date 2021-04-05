金融「展望報告」 陸銀行凈利增速有望5%

中國銀行研究院日前發布「2021年二季度經濟金融展望報告」，報告中預計，今年上半年中國大陸銀行業凈利潤增速將有望維持在5%左右。

新華社報導，報告指出，2020年中國大陸商業銀行凈利潤較2019年下降，主要是由於凈息差收窄對利息收入的負面影響以及大幅計提撥備對利潤的侵蝕。

報告預計，2021年上半年中國大陸銀行業凈利潤改善跡象將更加顯現。

報告這一判斷主要是基於以下因素：2021年一季度，貸款市場報價利率（LPR）報價仍保持前位，為銀行凈息差企穩提供一定支撐作用。

2020年不良出清為銀行業優化業務結構、合理擺布資產結構提供空間；此外，2020年三、四季度以來，針對不良的撥備計提力度大幅降低，預計2021年上半年撥備對銀行盈利的拖累效應將逐步消除。

報告認為，宏觀經濟的回暖改善，為銀行資產業務發展帶來增長的潛力，預計2021年上半年，商業銀行資產負債增速維持在9%至10%左右。

同時，宏觀政策引導銀行將資金投向科技創新、綠色發展領域，以及為小微企業、個體工商戶、新型農業經營主體等提供信貸的服務，預計今年上半年，普惠金融業務規模仍然將保持較高增速。