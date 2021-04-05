防「大而不能倒」 陸發布銀行監管新規定

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

為完善中國大陸系統重要性金融機構監管框架，加強宏觀審慎管理，中國人民銀行、銀保監會日前公布了「系統重要性銀行附加監管規定（試行）（徵求意見稿）」，通過明確相關要求，鼓勵銀行降低系統性風險，提高自救能力，防範「大而不能倒」風險。

新華社報導，去年12月，人民銀行、銀保監會聯合發布了「系統重要性銀行評估辦法」。為平穩啟動系統重要性銀行名單評估與後續監管工作，兩部門擬推出附加監管規定，建立附加資本、附加槓桿率、流動性、大額風險暴露等附加監管指標體系，明確審慎監管要求等，並向社會公開徵求意見。

值得一提的是，徵求意見稿還明確了系統重要性銀行的恢復與處置計畫要求。恢復與處置計畫又被稱為金融機構的「生前遺囑」，是系統重要性銀行附加監管的一項重要工具。

中國人民銀行相關人士表示，在制定計畫時，系統重要性銀行要全面梳理重要實體、關鍵業務和自救資源，增加總損失吸收能力的要求，保障機構擁有充足的自救資源。

通過恢復與處置計畫的制定和審查，系統重要性銀行要全面梳理風險領域和薄弱環節，提高透明度、降低複雜性，提高自救能力，防範「大而不能倒」風險。

中國人民銀行

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