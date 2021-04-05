安徽擬增千個「三品一標」農產品

安徽省農業農村廳廳長盧仕仁近日表示，2021年安徽計畫建設長三角綠色農產品生產加工供應示範基地100個；培育「皖」字號知名品牌，2021年新增「三品一標（無公害農產品、綠色食品、有機農產品和農產品地理標誌）」農產品達1千個。

中新社報導，安徽省政府新聞辦公室近日舉行新聞發布會，盧仕仁在會上介紹「安徽省委省政府關於全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的實施意見」。

盧仕仁說，安徽將高起點建設長三角綠色農產品生產加工供應基地，推進「一縣一業（特）」全產業鏈創建。到2025年，安徽每個縣（市、區）至少培育1個全產業鏈發展的優勢主導產業，建立長三角綠色農產品生產加工供應基地500個，面向滬蘇浙地區的農副產品和農產品加工品年銷售額達到8千億元（人民幣，下同）。

同時，安徽將深入論證謀畫「一地六縣（上海市白茅嶺農場，江蘇省溧陽市、宜興市，安徽省廣德市、郎溪縣，浙江省長興縣、安吉縣）」長三角生態優先綠色發展產業集中合作區現代農業建設；辦好中國安徽名優農產品暨農業產業化交易會、安徽國際茶產業博覽會。

作為中國大陸農村改革發源地、農業大省，「十三五」以來，安徽累計建成高標準農田5000多萬畝，糧食產量已連續4年穩定在800億斤以上。2020年安徽農村常住居民人均可支配收入超1.66萬元，增速穩居大陸中部地區第一。

盧仕仁說，今年安徽要確保糧食播種面積達到10945萬畝，產量繼續穩定在800億斤以上。