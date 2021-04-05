四川德陽 打造西南工業互聯網基地

3月29日，四川省德陽市政府與海爾卡奧斯物聯生態科技有限公司，簽署戰略合作協議，雙方將共建大陸西南工業互聯網基地；這標誌著德陽數位經濟產業發展、資訊化建設及工業互聯網推進將迎來重大機遇。

作為大陸最早一批探索工業互聯網的企業，海爾卡奧斯在大陸工信部發布的「2020年跨行業跨領域工業互聯網平台清單」中位居第一，是規模最大、生態引力最強的工業互聯網平台。德陽是大陸重大技術裝備製造業基地，工業基礎雄厚、工業體系完備，當前正加快打造世界級重大裝備製造基地。本次合作，將最大限度聚合雙方資源優勢，加快建設大陸「5G+工業互聯網」先導區，創建引領全球的工業互聯網生態品牌，推動德陽傳統產業數位化和智慧化進程。

據悉，海爾卡奧斯與德陽的合作，將採用「1+5+N+X」模式。「1」是指作為工業互聯網綜合服務平台底座，把「工賦青島」成熟的工業互聯網綜合服務平台複製到德陽，匯聚政企資源賦能企業發展；「5」是指在裝備製造、通用航空、醫藥食品、先進材料、新型化工等德陽核心產業共同打造行業工業互聯網平台；「N」是指在德陽市政府指導支持下，打造N個示範園區，實現科技、人才、資本、土地等全要素資源集聚與共用；「X」是指最終立足德陽成果，為大陸西南地區X個城市與行業輸出工業互聯網服務能力，促進德陽成為成渝地區工業互聯網一體化發展示範區。

物聯生態科技有限公司將以西南（德陽）工業互聯網綜合服務平台、德陽工業互聯網平台應用創新推廣中心、卡奧斯N+產業生態為抓手，助力德陽建設「5G+工業互聯網」先導區，打造大陸數位經濟創新發展試驗區（四川）先行區。