大陸航空公司競推「隨心飛」　人氣雖高問題多多

從去年6月開始，大陸東航、國航、南航、海航等多家航空公司相繼推出「隨心飛」類機票套餐服務，產品一經推出，銷售異常火爆，一度還造成了線上塞爆。

據央視網，最近一段時間，隨著大家出行的增加，不少消費者發現，「隨心飛」的機票特別不好換。

首都航空公司的客服表示，他們的無限飛兌換機票產品，一趟航班上只有20個名額，一旦兌換已滿，其他消費者就無法繼續兌換。兌換機票數量不透明的情況在多家航空公司普遍存在。

消費者買的時候以為能隨心飛，換票的時候卻發現都沒票。在使用過程，個別消費者還發現，一旦自己預訂的航班取消或者延誤，即使完全不是自己的責任，也要算作消費者違約，甚至被直接取消「隨心飛」的資格。

除換票艱難外，消費者亦難以投訴。當消費者撥打人工客服電話時，平均等待時間超過5分鐘。另一方面，雖然在網上平台的有關投訴亦超過400件，但並非每間公司增會回復。有投訴平台營運經理表示，部分公司「基本上都是0回覆」。