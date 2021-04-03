大陸批准5家銀行合併重組設立山西銀行
大陸銀保監會3日發布「中國銀保監會關於籌建山西銀行股份有限公司的批復」（簡稱批覆），同意大陸山西大同銀行、長治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽泉市商業銀行5家合併重組設立山西銀行股份有限公司，銀行類別為城市商業銀行，須自批覆日起6個月內完成籌建工作。
據大陸銀保監會網站消息指出，批覆稱，公司股東資格由山西銀保監局按照相關法律法規審批。
批覆指出，籌備組應嚴格按照相關法律法規要求辦理籌建事宜，自批覆日起6個月內完成籌建工作。籌建期間接受山西銀保監局的監督指導，籌建工作完成後，應按照相關規定和程序向山西銀保監局提出開業申請。
路透報導，去年8月，山西省4家城商行發布召開臨時股東大會的通知，會議議案均與合併重組一事相關，例如晉中銀行、晉城銀行均在通知中表示，會議議題為「關於參與合併重組的議案」，而陽泉市商業銀行和長治銀行的會議議題均為「審議關於新設合併的議案」。
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