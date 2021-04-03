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第1季大陸期貨市場成交大增

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

中國期貨業協會最新數據顯示，今年第1季大陸期貨市場累計成交量、成交額比去年同期大幅增長，分別年增69.9%和83.1%。

新華社報導，數據顯示，今年第1季大陸全國期貨市場累計成交量為18.49億手，累計成交額為人民幣141兆元，分別年增69.9%和83.1%。

今年第1季，上海期貨交易所成交量、成交額分別年增59.3%和129.9%；上海國際能源中心成交量、成交額分別年增226.3%和166.3%；鄭州商品交易所成交量、成交額分別年增158.4%和174.8%；大連商品交易所成交量、成交額分別年增29.3%和62.1%；中國金融期貨交易所成交量、成交額分別年增21.4%和21.6%。

從品種來看，PTA（純對苯二甲酸）、鋼筋、豆粕等商品期貨品種位居成交量前三，第1季累計成交量均超過1億手；滬深300股指期貨成交額為人民幣13.58兆元，為累計成交額之冠，白銀期貨累計成交6.9兆元緊追其後。

期貨日報引述方正中期期貨研究院院長王駿表示，3月期貨市場成交量與成交額繼續增長，鋼鐵建材、化工、軟商品、油脂油料和能源成交量比2月分別增長138%、87%、81%、79%、78%。油脂油料、化工成交額比2月大幅增長超過100%。鋼鐵建材、能源受碳排放和能耗考核縮減產能要求的影響，表現出較強的反彈勢頭，各品種成交活躍。

從價格波動來看，國都期貨研究所總監羅玉認為，3月大宗商品價格指數高點振盪，在製造業持續復甦、房地產行業表現超預期的帶動下，熱卷、鋼筋等黑色建材以及玻璃等非金屬建材價格普遍上行。另外，美國政府正在推動大規模基礎設施建設計畫，雖然離計畫實施仍有較長時間，但在預期層面將對工業品價格發揮支撐作用。

展望4月，王駿表示，期貨市場成交規模將與3月持平，預計今年大陸期貨市場成交規模將進入一個新的量級。

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