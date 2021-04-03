陸首例人體冷凍術 當事人夫：等待妻子復活自己已老了
澎湃新聞報導，2017年49歲的展文蓮因肺癌去世後，被放入零下196°C，容積2000升的液氮罐，成為中國首例接受人體全身冷凍術的人。對丈夫桂軍民來說，等待妻子復活這4年來，「愛情依舊，但我感覺自己老了。」
大陸人體冷凍技術的醫療科學研究，還只是在實驗探索過程中。報導指出，全球有四家人體冷凍公司，分佈在美國、俄羅斯，和中國」的銀豐生命科學研究院」，多是商業行為，收費標準各不相同。
桂軍民認同將生命暫停，直到醫學發展到可以治癒疾病後，再解凍復活，他跟銀豐生命科學研究簽訂的合同期限為三十年。簽訂合同時也被告知：雖然科學技術在發展，但無法確定他的妻子三十年後能復活。
澎湃新聞報導，如今，四年過去了，走過最悲痛的傷，桂軍民開始了新的感情。但他認為新伴侶只是搭夥過日子，「愛情」依舊冷凍在零下196°C之下，甚至還覺得，他和冷凍的妻子更像是血脈相連的親情。
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