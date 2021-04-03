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H&M再因一「點」的「問題中國地圖」被約談要整改

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
H&M再因一「點」的「問題中國地圖」被約談。取自中新網
H&M再因一「點」的「問題中國地圖」被約談。取自中新網

因「新疆棉」事件被下架、關門還不夠，H&M再因一「點」的「問題中國地圖」被約談，要求一「點」都不能錯，面臨勒令關停，H&M已經做出修正。

繼上周H&M抵制新疆棉花，反被大陸群攻所有線上商店遭下架，多地門店關停後，H&M再被落井下石，中新經緯報導，線民向上海管理部門舉報，H&M官網存在「問題中國地圖」，H&M官網運營企業海恩斯莫里斯（上海）商業因此被網信辦等部門聯合約談。

據瞭解，網民舉報所未H&M官網的「問題中國地圖」，涉及一「點」的治權爭議，但大陸官媒避提焦「點」，目前H&M官網已經修正為大陸國家版圖的地圖。

網信上海微信公眾號通報：上海市規劃和自然資源局、上海市互聯網資訊辦公室嚴肅責令H&M要認真學習《中華人民共和國網路安全法》《中華人民共和國測繪法》《地圖管理條例》等法律法規，兩部門要求並明確，企業主要負責人牽頭負責後續整改。

H&M 上海 新疆棉

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