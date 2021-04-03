電動車大廠特斯拉（Tesla）生財有道，在投資虛擬貨幣外，還出售碳排放積分大獲利，網易科技報導，大眾汽車（Volkswagen，VW）在中國的合資企業一汽大眾，今年將向特斯拉購買碳積分，這是特斯拉在中國進行的第一筆交易。

報導指出，特斯拉在中國出售每輛電動汽車可獲得五個碳積分，去年特斯拉在大陸市場銷售14萬輛車，出售每個碳積分約獲利人民幣3,000元。

大陸自2018年開始實施零碳排放策略，到去年底，汽車製造商在中國市場銷售的汽車中必須有12%是電動汽車，否則將被罰款。汽車製造商被授予碳積分，用於抵消生產更多汙染車輛的影響，也可以向銷售電動汽車的同行購買碳積分。

報導指出，大陸是世界上最大的汽車市場，去年售出超過2,500萬輛汽車。其中一汽大眾就銷售出了216萬輛汽車，2021年第1季一汽大眾累計終端銷量58萬多輛（含進口車），比去年同期增長72%。

公開資料顯示，一汽大眾與上汽大眾均位居2019年中國排放嚴重的汽車製造商之列。需要購買大量碳積分才能滿足12%的門檻。

知情人士稱，為了幫助滿足日益嚴格的排放目標，大眾與中國合資企業一汽大眾已同意從特斯拉購買碳積分。特斯拉的出價約為每個碳積分人民幣3,000元，高於前幾年的價格。