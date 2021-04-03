大陸電動車巨頭小鵬汽車傳出人事地震，CMO（行銷長）熊青雲因個人及家庭因素離職，暫時無人接任。截至目前，小鵬汽車內部僅剩兩大高層，分別為CEO何小鵬和CHO（人資長）廖清紅。

界面新聞報導，熊青雲的離職早有預兆，小鵬汽車在去年8月公布的上市招股書中披露包括董事在內的16名高層，熊青雲並不在列。消息人士稱，其實熊青雲在2021年春節前已經離職小鵬汽車，主要是個人因素做出選擇。

據悉，熊青雲在銷售管理崗位尤其是擔任小鵬汽車南區組織負責人時期，小鵬汽車在廣東及福建的整體銷售情況有利發展。

熊青雲2017年加入小鵬汽車後，主要擔任首席營銷官（CMO）職務，負責市場營銷與品牌公關工作。自2018年下半年開始，熊青雲從主要負責的市場日常運營工作，轉為主要負責銷售服務的日常運營工作，並在此後主要負責管理小鵬汽車南區的銷售工作。加入小鵬汽車前，熊青雲曾加盟京東集團，短暫負責過京東商城市場部工作。京東當時稱，熊青雲是大陸外資企業職業經理人中的標竿人物。