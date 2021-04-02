調控收緊！廣州發布房市新政 人才房限售年限延至3年

大陸持續嚴打房市。大陸廣州2日發布房地產調控新政，其中明確，透過享受人才政策新購買的住房，含新建商品住房和中古屋，限售年限從取得不動產證之日起滿2年延長至滿3年，並進一步加強房地產金融管理，加大對經營用途貸款違規流入房地產問題的監督檢查力度，加強個人住房貸款審貸管理。

刊登在廣州市政府官網的文件顯示，對使用房產抵押的貸款，重點審查房產交易完成後短期內申請經營用途貸款的融資需求合理性，對抵押人持有被抵押房產時間低於一年的，審慎確定貸款抵押成數。

文件要求，銀行業金融機構要進一步嚴格貸中貸後管理，加強貸後資金流向監測和預警，銀行業金融機構應書面向借款人提醒違規將信貸資金用於購房的法律風險和相關影響，在和借款人簽訂貸款協議時應同時簽訂資金用途承諾函，明確一旦發現貸款被挪用於房地產領域的將立刻收回貸款，壓降授信額度，並追究相應法律責任。

文件指出，進一步加強個人住房貸款審貸管理，嚴格審查購房首付資金來源和住房貸款借款人還款能力，加大收入認定標準、債務收入比的核查力度，嚴防消費貸、經營貸等資金違規流入房地產市場。

而小額貸款公司借款客戶的借款合約中，要求借款人不得挪用借款、私自改變用途，要求借款人不得將借款用於房市融資。

文件並要求，嚴格落實住宅用地分類調控要求，增加住宅用地供應規模，合理適度集中發布住宅用地出讓資訊，全年分3批次集中出讓住宅用地，全面提高市場資訊透明度。

文件還顯示，在部分區域採用「限房價，競地價」出讓，完善房價、地價聯動出讓模式，競買申請人在報名時，應讓申請人簽署清楚了解出讓地塊房地聯動查詢結果及理性競價的承諾書。

同時，嚴格規範房市訊息發布，對不實傳播房地產政策和市場運行情況、捏造和散播房價上漲言論、製造市場恐慌情緒等擾亂市場秩序的違法違規行為，相關部門將依法依規嚴肅查處。