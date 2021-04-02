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H&M遭舉報有「問題地圖 」被約談 央視再嗆別觸碰底線

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
位於北京三里屯的H&M。記者呂佳蓉／攝影
位於北京三里屯的H&M。記者呂佳蓉／攝影

瑞典大型連鎖服裝零售店H&M深陷新疆棉風暴之際，大陸網民向管理部門舉報，H&M官網存在「問題中國地圖」，上海市規劃和自然資源局立即通知其迅速改正，並且對H&M進行聯合約談。大陸官媒央視再度批評H&M，別觸碰中國底線。

據陸媒人民日報報導，H&M官網運營企業海恩斯莫裡斯（上海）商業有限公司在接到通知第一時間糾正錯誤後，上海市規劃和自然資源局、市互聯網信息辦公室又對其進行了聯合約談。

報導指出，上海市的這兩個部門在約談中嚴肅指出企業的「違法違規事實」，責令其依法辦網，要認真學習「中華人民共和國網絡安全法」、「中華人民共和國測繪法」、「地圖管理條例」等法律法規，要求樹牢國家版圖意識，真正做到「規範使用地圖，一點都不能錯」。

兩部門並且要求，企業主要負責人牽頭負責後續整改工作，落實網站內容管理主體責任；管理部門將在今後對此開展督促檢查。該企業則表示，接受管理部門訓誡，將切實開展整改。

最後，這則報導並指，針對網上「問題地圖」，繼續歡迎大陸網民據實舉報。

大陸官媒央視今日表示，H&M傷疤未好又闖禍。央視並敬告H&M等企業，「別突破底線、觸碰紅線、挑戰高壓線。中國人熱情好客，但不歡迎冒犯核心利益的企業。因爲：中國地圖，一點都不能錯！中國領土，一點都不能少！」

H&M 上海 央視 新疆棉

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