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小米市占率全球第3 穩坐中國大陸手機龍頭寶座

中央社 / 台北2日電
據研調機構Counterpoint Research最新發布，今年2月全球智慧手機市占率，小米以13%位居全球第3，僅次於三星與蘋果，同時穩坐中國手機一哥寶座。圖／小米台灣官網
據研調機構Counterpoint Research最新發布，今年2月全球智慧手機市占率，小米以13%位居全球第3，僅次於三星與蘋果，同時穩坐中國手機一哥寶座。圖／小米台灣官網

據研調機構Counterpoint Research最新發布，今年2月全球智慧手機市占率，小米以13%位居全球第3，僅次於三星與蘋果，同時穩坐中國手機一哥寶座。

昔日中國手機龍頭華為，因為受到美國制裁，無法取得高階手機晶片，全球市占率只剩4%，排名第6。

綜合香港經濟日報、證券時報網與IT之家報導，Counterpoint Research調查顯示，今年2月，三星仍居全球手機市場龍頭，市占率20%；緊接在後的蘋果，市占率17%。小米以13%穩坐全球第3，同時成為中國第一大手機品牌。

昔日中國智慧手機龍頭華為的全球市占率僅剩4%，不僅被小米超車，甚至落後給中國手機品牌OPPO與vivo，排名中國第4、全球第6。緊追在後的則是去年自華為分離的榮耀（honor），全球市占率達2%。

對比Counterpoint Research發布的2020年全球智慧手機市佔率排名，三星19%居首，蘋果15%居第二；第3是華為，第4是小米，分別占14%、11%。可以看出華為的市占率呈現雪崩式衰退。

報導指出，自從華為遭美國圍堵以來，小米和OPPO等中國手機品牌加速分食市場，藉此提升市占率，並劍指三星與蘋果。目前三星為了應對競爭，已經計畫藉由今年的新產品發布，遏制對手進一步的成長。

不過今年第二季對小米而言將是另一個「機會」，因為近日陸續發售小米11系列的小米11 Pro、小米11Ultra與小米11青春版，以及小米折疊MIX FOLD系列，可望再度吸引消費者注意，並藉此拉高市占率。

小米

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