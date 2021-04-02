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調查：大陸4月貨幣政策延續穩態無懸念

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
市場預計，大陸4月貨幣政策仍將延續穩態。圖／中新社資料照片
市場預計，大陸4月貨幣政策仍將延續穩態。圖／中新社資料照片

最新發布的中國固定收益市場展望調查預期，大陸4月貨幣政策仍將延續穩態，所有受訪機構預期4月存款基準利率繼續維持不變，未來三個月也是如此。

在存款準備金率方面，4月所有機構並無降準預期；未來三個月此一預期也相當微弱，僅有2%的機構認為有降準的可能。

路透報導，該調查指出，大陸經濟基本面依舊運行良好，政策沒有放鬆的理由。不過風險因素也不少，新冠疫苗接種雖持續推進，但全球新冠疫情形勢仍不樂觀，經濟復甦的速度以及力度依然存疑，對於未來美國聯準會逐步退出寬鬆政策的預期又擾動全球金融市場，從防風險的角度來看，大陸貨幣政策進一步收縮的時機未到。

受訪機構對4月政策利率仍無任何調整預期，全部機構均認為7天期逆回購利率、1年期MLF（中期借貸便利）利率以及1年和5年LPR（貸款市場報價利率）將維持不變。

而面對短期確定性較強的基本面和政策面，受訪機構對4月債市也沒有明顯方向感，多空交織下，預料債市盤局難破，4月影響變數主要在供給增幅以及資金走向兩個方面。

在4月的流動性方面，調查顯示有一些變數。一方面新增地方債發行開閘，債市供給壓力上升同時加上季度繳稅，資金較3月面臨更多考驗，同時需求上升後，人行對沖力度能否跟上也有不確定性；4月整體流動性可能較3月稍有收斂，從偏鬆更接近均衡狀態。

在通膨指標方面，參與機構對於3月CPI（消費者物價指數）的預期為0.3%，高於2月的-0.2%。

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