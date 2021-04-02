首季大陸新房找房熱度年增20.9% 購房者信心指數上漲

根據一份最新的大陸房市調查報告顯示，今年第1季新房找房熱度比去年同期上漲20.9%，購房者信心指數呈上漲趨勢；在二手房市場上，第1季找房熱度上漲23.7%，掛牌均價保持穩定。

中新網報導，這份由58同城、安居客發布的《2021第1季樓市總結》指出，今年第1季恰逢置業旺季，節後房市熱度向好。新房月度訪問熱度走勢持續走高，比去年同期上漲20.9%。

尤其是3月，新房找房熱度有明顯上升，大陸全國整體找房熱度比2月上漲36.7%。其中，一線城市找房熱度上漲39.6%，二線城市找房熱度上漲42.2%，三四線城市找房熱度上漲32.0%。

在二手房方面，3月同樣為二手房找房高峰，與去年同期相比，1月、2月二手房的訪問熱度均有明顯上漲，第1季上海、北京二手房找房熱度漲幅均超過20%。二手房掛牌均價波動不大，總體處於一個穩定的區間。

58安居客房產研究院分院院長張波表示，城市間房市分化將逐步加劇。從不同城市的房市現狀來看，出現明顯的冷熱不均現象。例如湖州、貴陽、合肥、揚州等城市新房存量比去年同期出現30%以上的減少；而清遠、鄭州、日照、杭州等城市新房存量增幅超過70%。

張波認為，房市政策也出現一定分化。部分一線城市房市政策開始收緊，成都、長沙等城市也在收緊政策，加大限購和限售力度；而隨著一線城市和部分二線城市二手房成交已超過新房成交，推出一些二手房市場的定向調控政策，也成為房市調控的新趨勢。