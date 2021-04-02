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狹管效應打底 閩推海上風電
中新網報導，台灣海峽獨特的「狹管效應」，為福建帶來獨一無二和綠色、清潔、可再生的風能資源，海上風電可利用小時數（機組使用壽命）達3,500小時至4,000小時。
報導指，裝載目前亞洲單機容量最大的10兆瓦海上風電機組的卡車，近日一輛接著一輛駛出福建三峽海上風電國際產業園內的東方風電工廠。幾天後，這批風機將轉運到福州長樂外海海上風電場進行吊裝。
福能海峽長樂外海海上風電場A區、C區項目，總裝機容量498萬兆瓦，總投資人民幣110.9億元，是大陸已核准的單機容量、單個風電場容量最大的項目，將採用30台東方風電10兆瓦海上風電機組。
福能海峽發電有限公司董事長周朝寶表示，據測算，在年平均每秒10公尺的風速條件下，福能海峽長樂外海海上風電場A區、C區項目每年可輸出12億度清潔電能，可滿足60萬戶三口之家的一年家庭正常用電，可減少燃煤消耗39萬噸、二氧化碳排放105萬噸。
而在台灣海峽獨特的狹管效應下，海上風電可利用小時數達3,500小時至4,000小時。沿著福建海岸線從北到南，發電風車遍布，將呼嘯而過的海風轉化為強勁電能，這條綠色能源鏈已然成為助推福建發展的動力。
福建規劃在「十四五」時將以沿海一帶為新能源產業創新走廊，以寧德、漳州儲能產業基地、興化灣—平海灣海上風電產業園為兩翼，打造新能源產業發展格局。
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