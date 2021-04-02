「惡意侵權」樂拼判賠樂高

廣東省高級人民法院1日發布消息，該院對「樂高」訴「樂拼」系列標識商標侵權及不正當競爭案作出終審判決，對「樂高」提出的賠償主張予以全額支持。

中新社報導，該院認定「樂拼」生產廠商廣東美致智教科技股份有限公司（美致公司）、廣東美致智教科技股份有限公司第二分公司、汕頭市智樂拼玩具有限公司等構成商標侵權及不正當競爭，且程度惡劣，判令其立即停止侵權，賠償樂高博士有限公司（樂高公司）經濟損失及為制止侵權行為所支付的合理開支共3000萬元（人民幣，下同）。

廣東高院二審查明，「樂高」系列商標經長期使用與宣傳，在玩具市場上具有極高知名度，早已成為相關公眾用於識別樂高商品的主要標識。美致公司一系列的使用「樂拼」標識，在顔色組合、表現形式、整體視覺效果等方面均與「樂高」極為相似，極易導致公眾混淆，從而削弱「樂高」系列商標的顯著性，對其市場聲譽造成毀貶。

美致公司複製樂高玩具持續四年之久，侵害樂高公司8個註册商標和1個具有一定影響的商業名稱。僅自2017年9月11日至2019年4月23日，美致公司生產銷售侵權產品的非法經營額已達到3.3億元，另依據浙江淘寶網絡公司提供的「樂拼」商品銷售數據，可合理推定侵權產品的銷售金額超過5億。經參考相關行業利潤率合理估算，所涉侵權產品整體獲利應遠超1.6億。

據此，廣東省高級人民法院認為，美致公司侵權持續時間長、規模大、獲利多，且極富設計性和組織性，攀附和模仿樂高公司的惡意明顯，屬嚴重侵權行為，應從重判賠，遂對「樂高」提出的賠償主張予以全額支持。