牽線兩岸創業 呂榜洲：有意義

福建省漳州市東山歐凱金屬塑料製品有限公司總經理呂榜洲扎根大陸30年，用心經營好企業的同時，也熱心為兩岸交流出力。

中新社報導，呂榜洲是台灣彰化縣人，祖籍廈門，自1973年在台灣創業以來，一直從事五金、塑膠、休閒用品行業。後來經朋友推薦來漳州市東山縣考察後，1992年攜家人一起到東山投資辦廠，生產漁釣和捕撈用具等漁具製品。

「當時國外正興起海釣捕撈業，因此公司產銷兩旺，發展很快。」呂榜洲說。如今，他在東山投資總額達600萬美元，公司也由小作坊工廠拓展為擁有300多名熟練員工、5萬平方公尺廠房、約120畝廠區的規模企業，年產值約2000萬美元，產品出口美國、加拿大等世界各地。

用心經營好企業的同時，呂榜洲樂意為兩岸交流出力。他不但經常為台商投資漳州牽線搭橋，十年前，首屆東山—金門—澎湖三島合作論壇在東山舉行，三地簽署旅遊發展合作協議，其中就有呂榜洲的一份功勞。

他回憶道，早期從台灣到東山，需要經香港乘飛機到汕頭，要花10多個小時才能到；要是沒有趕上飛機，就只能坐輪船，那就要花30多個小時，「自從有了『小三通』後，方便很多，通常半天時間就到了，費用也節省了三分之一」。

呂榜洲給想到大陸創業的台灣青年支招，「大陸市場很大，發展機會很多，要找好自己定位，但當今社會不同於以往，應有好的技術和產品」。

作為漳州市台協常務副會長，呂榜洲還熱心幫助台商解決投資過程中遇到的各種問題。「能够為台商服務，我覺得是一件很有意義的事情。」呂榜洲被漳州市中級人民法院選聘為涉台案件陪審員，多次參與調解台商法律糾紛。他還擔任東山海關行風監督員、東山縣人民檢察院聯絡員等職務。

本著回饋社會感恩之心，呂榜洲設立海難救助基金，資助貧困學生，認養貧童，積極參與公益慈善事業。