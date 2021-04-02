大陸多家生活紙企近日相繼發出一波漲價函，於4月全面漲價約10%，漲價的主要原因是紙漿價格大漲，導致生產成本大增。

第一財經報導，大陸知名紙業公司中順潔柔向經銷商、通路商發出調價通知函，從4月1日開始大幅調整旗下生活用紙產品價格。幾乎是前後腳，維達、清風等生活紙品業者，也都發出漲價函，提出從4月開始上調產品價格。

維達國際和中順潔柔均表示，近期因原材料價格持續上漲，導致它們生產成本和運營成本不斷增加，為保證持續向客戶提供穩定、高質量產品及服務，決定將旗下生活用紙產品價格大幅調整。

長城證券輕工行業首席分析師張瀟指出，幾大生活用紙龍頭品牌擬調價幅度，基本都在10%以上。

清風品牌紙品漲價通知指出，近期紙漿價格一路攀升，現在針葉漿已經到每噸人民幣7,400元，闊葉漿到6,400元，期貨價格更高。今年紙漿價格估計會超過2017年最高峰時的每噸8,900元。

華創證券認為，原材料漿價持續提升，供需格局推動景氣提升。

據界面新聞瞭解，儘管上游紙企已發出漲價訊號，但下游終端市場尚未漲價，終端市場、超市等線下通路，由於有一定貨源儲備，成品紙價格跟進或略滯後於原紙。

在上海一聯華超市店內，不少品牌的生活用紙價格尚未變化。線上店鋪也是如此。淘寶恒安國際旗下心相印生活用紙旗艦店客服人員表示，目前店鋪紙巾銷售價格沒有變化，且暫時還未收到漲價的通知。