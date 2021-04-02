人民幣匯率彈性將增強

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

中國人民銀行昨（1）日表示，因應國際經濟形勢變化，將增強人民幣匯率彈性，另外，數位人民幣主要用於大陸境內零售支付，但條件成熟時數位人民幣將可跨境交易。

澎湃新聞報導，人行貨幣政策司司長孫國峰在大陸國務院新聞辦公室的記者會上稱，大陸貨幣政策要穩字當頭，並密切關注國際經濟金融形勢變化，增強人民幣匯率彈性，以大陸為主開展國際宏觀政策的協調，保持宏觀政策的領先。即使未來美國聯準會調整貨幣政策，對大陸金融市場的影響都是較小的。

「大陸債券市場表現出較強的韌性和一定的避險特徵」孫國峰說，2月底，境外機構在大陸的持債規模達人民幣3.7兆，年增62%，且由於境外的投資者主要是各國央行、主權基金等中長期配置型的投資者，持大陸債券是比較穩定的。另外，外資持債占債券市場的比重不高，目前為3.1%。

數位人民幣方面，已在大陸和香港推動跨境使用技術測試，人行研究局局長王信表示，這是人民幣試點的一次常規性研發測試工作，數位人民幣主要是用於大陸境內零售的支付，但在條件成熟、市場有需求時，利用數位人民幣跨境交易也是可實現。

王信指出，人行數位貨幣在國際上是一個熱點話題，多國央行在研究和探索，不同的央行之間也有類似的合作項目，所以人行也在探索數位人民幣的可行性。目前測試地區、測試場景愈來愈多、積累經驗。總體上來說，參與機構和參與地區的反映是正面的、積極的。

此外，防範化解金融風險進入常態化的階段，人行稱，金融管理部門將繼續聚焦重點領域，全力做好存量風險的化解工作，提升金融風險防控的前瞻性。當前疫情影響不確定性較大，宏觀環境複雜嚴峻，國際資本流動波動大，外部衝擊引發境內金融市場波動，股市、債市和大宗商品市場面臨震盪風險。

數位人民幣

延伸閱讀

美稱大陸以商業壓力操控台灣媒體 北京駁斥

大陸漁民深入烏坵 當地人憂國防破口

NASA活動將台灣列國家 大陸：傷害中國人民感情

衛生紙之亂要來了？ 大陸生活用紙業者宣布4月全面漲價

相關新聞

「惡意侵權」樂拼判賠樂高

廣東省高級人民法院1日發布消息，該院對「樂高」訴「樂拼」系列標識商標侵權及不正當競爭案作出終審判決，對「樂高」提出的賠償...

B站揪阿里 搶攻遊戲商機

嗶哩嗶哩（簡稱「B站」）和阿里巴巴昨（1）日宣布，將以港幣11億元（約新台幣41億元），投資心動公司，合計持股5.48%...

並未離職 中芯梁孟松待遇升級

中芯國際聯席CEO梁孟松沒有離職，不僅大幅加薪還獲得一間房子，根據中芯國際發布的2020年財報顯示，執行董事、聯席CEO...

英利-KY子公司 拚掛牌A股

首家台資汽車零組件廠英利-KY大陸子公司、長春英利汽車工業昨（1）日公告，根據初步詢價結果，協商確定本次發行價格為每股人...

上海百年老店開賣 中藥奶茶 定價高端

238歲的上海豫園百年老字號童涵春堂中藥店，也開始賣奶茶了，和普通奶茶不同的是，童涵春堂的茶飲中加入了人參、枸杞、阿膠、...

首季A股IPO活躍 數量100家

國際會計師事務所普華永道1日發布的數據顯示，今年首季A股IPO（首次公開募股）繼續保持活躍，IPO數量達100家，比去年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。