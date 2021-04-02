人民幣匯率彈性將增強

中國人民銀行昨（1）日表示，因應國際經濟形勢變化，將增強人民幣匯率彈性，另外，數位人民幣主要用於大陸境內零售支付，但條件成熟時數位人民幣將可跨境交易。

澎湃新聞報導，人行貨幣政策司司長孫國峰在大陸國務院新聞辦公室的記者會上稱，大陸貨幣政策要穩字當頭，並密切關注國際經濟金融形勢變化，增強人民幣匯率彈性，以大陸為主開展國際宏觀政策的協調，保持宏觀政策的領先。即使未來美國聯準會調整貨幣政策，對大陸金融市場的影響都是較小的。

「大陸債券市場表現出較強的韌性和一定的避險特徵」孫國峰說，2月底，境外機構在大陸的持債規模達人民幣3.7兆，年增62%，且由於境外的投資者主要是各國央行、主權基金等中長期配置型的投資者，持大陸債券是比較穩定的。另外，外資持債占債券市場的比重不高，目前為3.1%。

數位人民幣方面，已在大陸和香港推動跨境使用技術測試，人行研究局局長王信表示，這是人民幣試點的一次常規性研發測試工作，數位人民幣主要是用於大陸境內零售的支付，但在條件成熟、市場有需求時，利用數位人民幣跨境交易也是可實現。

王信指出，人行數位貨幣在國際上是一個熱點話題，多國央行在研究和探索，不同的央行之間也有類似的合作項目，所以人行也在探索數位人民幣的可行性。目前測試地區、測試場景愈來愈多、積累經驗。總體上來說，參與機構和參與地區的反映是正面的、積極的。

此外，防範化解金融風險進入常態化的階段，人行稱，金融管理部門將繼續聚焦重點領域，全力做好存量風險的化解工作，提升金融風險防控的前瞻性。當前疫情影響不確定性較大，宏觀環境複雜嚴峻，國際資本流動波動大，外部衝擊引發境內金融市場波動，股市、債市和大宗商品市場面臨震盪風險。