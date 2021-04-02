小鵬蔚來Q1交車 創新高

大陸新能源汽車銷量大爆發，大陸新創電動車品牌小鵬汽車及蔚來汽車昨（1）日分別公布第1季交車數據，小鵬汽車達1.33萬輛，蔚來汽車達2萬輛，雙雙創下歷史新高，年增皆超過四倍。

金融界報導，第1季向來是汽車銷售淡季，但小鵬汽車仍然成長強勁，當季比去年同期大增4.8倍，顯示智慧汽車市場巨大的增長潛力，以及用戶對小鵬汽車產品力的認可。交付數據顯示，3月交付5,102輛，月增1.3倍，年增3.8倍。月度總交付量已連九個月比去年翻倍。

為了滿足不斷增長的市場需求，小鵬汽車今年擴充產品陣營。主打高端轎跑市場的P7鵬翼版已經於3月底啟動交付，而於3月3日推出的磷酸鐵鋰電池的G3和P7，將於今年4、5月開始交付。今年第2季，小鵬汽車還將啟動銷售第三款全新量產車型，並擬於今年第4季開始交付。

蔚來汽車發布數據顯示，第1季共交付新車2萬60輛，年增4.2倍。其中，3月共交付7,257輛，年增3.7倍。

每經網報導，當前汽車行業面臨晶片短缺的挑戰，蔚來汽車公告，因半導體晶片短缺，公司決定自3月29日起將合肥江淮汽車工廠的生產暫停五天。晶片供應問題影響公司3月產量。

雖然停產五個工作日，但對於蔚來的影響也不小，若按去年蔚來汽車4萬3,728輛的交付量來計算，本次停產五天將至少減產600輛汽車，這意味著對於下訂蔚來的消費者也將受此延後交車時間。

目前在大陸新創電動車企裡，僅蔚來受到晶片短缺的影響。小鵬汽車也曾表示，晶片供應仍能維持兩到三個月。長期的話，將密切關注晶片的供應，以隨時了解晶片供應對汽車供應鏈的整體影響。

中國汽車工業協會副秘書長李邵華預估，未來半年甚至九個月內，汽車晶片短缺會持續存在，預計到第3季左右才有可能進入到新的供需平衡階段，今年汽車產銷會「前緊後鬆」，下半年產銷量將隨著晶片短缺緩解得到提升。