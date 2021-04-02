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並未離職 中芯梁孟松待遇升級

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
中芯國際聯席CEO梁孟松 （本報系資料庫）
中芯國際聯席CEO梁孟松 （本報系資料庫）

中芯國際聯席CEO梁孟松沒有離職，不僅大幅加薪還獲得一間房子，根據中芯國際發布的2020年財報顯示，執行董事、聯席CEO梁孟松的酬金（薪水及獎金）是前年的4.5倍，並獲得一套價值340萬美元（約新台幣9,700萬元）的房子。

快科技報導，在高管酬金明細中，顯示梁孟松2020年取得的總酬金為493萬美元（約新台幣1.4億元），是所有董事高管中最多的，對比2019年，梁孟松僅拿到34.1萬美元（約新台幣972萬元）酬金，當時酬金甚至還不及首席財務官高永崗。

不過中芯國際解釋原因，原來493萬美元總酬金中包括一套340萬美元的住房，是公司贈予梁孟松用於居家生活。

如果減去住房福利，梁孟松2020年在中芯國際的收入大概是153萬美元（約新台幣4,365萬元），也是去年的4.5倍。

這份中芯國際A股上市後的首份年報，還有更多值得關注的內容。例如剛上任的副董事長蔣尚義，不在核心技術人員之列，但他上任不到一個月，去年薪資就有3.2萬美元（約新台幣91萬元）；前十大股東資訊首次披露；2021年預計全年資本支出人民幣281億元（約新台幣1,225億元），全力擴產成熟工藝等。

時間推回去年12月15日，前台積電營運長蔣尚義，證實要出任中芯國際副董事長，但聯席CEO、同時也是前台積電大將的梁孟松，卻因為不滿此人事案，提出閃電離職的聲明，聲明中細數他擔任聯席CEO三年多幾乎從未休假以及技術上突破的成就等。

當時「蔣來梁走」的情形讓外界感到意外，因為外界一度以為兩人關係良好。隨後，中芯國際公告表示，已注意到梁孟松擬辭任消息，且公司已知悉梁孟松有條件辭任的意願。

中芯國際在今年2月5日舉行去年第4季電話會議，但聯合首席執行官梁孟松首度缺席，改由聯席CEO趙海軍一人獨挑大樑，回答所有投資人有關於產能、美國禁令影響、車用晶片缺貨等問題。

中芯 台積電

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