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新能源二手車 一線城市賣得好

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸新能源汽車產業蓬勃發展，產銷量持續增長。圖為工作人員在特斯拉上海超級工廠內作業。（新華社資料照）
大陸新能源汽車產業蓬勃發展，產銷量持續增長。圖為工作人員在特斯拉上海超級工廠內作業。（新華社資料照）

中國大陸二手車在線拍賣平台天天拍車大數據研究院1日發布的「3月二手車在線拍賣數據報告」顯示，新能源車的置換周期較短，60%的新能源二手車成交時的里程數不足5萬公里，車齡不滿3年的新能源二手車成交占比也達到了48%。

中新社報導，報告顯示，自全面取消限遷政策以來，二手車的跨區域流通已成為主流。統計數據顯示，奔馳、寶馬和奧迪等品牌的二手車在流通時，除了北京和上海之外，蘇州、杭州的買家占比較高。

而大部分的特斯拉二手車則始終在北上廣深等一線城市間流轉。研究院方面分析，一線城市的買家對於新能源車的接受程度更高，新能源車上牌比燃油車更寬鬆。

在新能源車的3月成交量排行榜上，純電動車的成交量前三名分別是奇瑞eQ1，北汽新能源EC系列和比亞迪元新能源，油電混合車的成交量前三名則是比亞迪秦新能源、榮威ei6和豐田卡羅拉。在3月的新能源車保值率排行榜上，純電動車兩年保值率前三名分別是特斯拉Model3、比亞迪元新能源和小鵬汽車G3，這也是造車新勢力首次躋身新能源車兩年保值率前三。油電混合兩年保值率最高的則是本田艾力紳、豐田卡羅拉和理想ONE。

根據大數據報告，在線拍賣的方式能够有效解決買賣雙方信息不對稱的問題，價高者得的拍賣形式，而且賣車效率也非常高，最快一天就能成交。

據瞭解，面向全大陸海量買家的在線拍賣模式，也為車主帶來了可觀的跨區域成交溢價。

一線城市 豐田 特斯拉

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