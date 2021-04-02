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首季A股IPO活躍 數量100家

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

國際會計師事務所普華永道1日發布的數據顯示，今年首季A股IPO（首次公開募股）繼續保持活躍，IPO數量達100家，比去年同期增加96%。新股發行效率提升，流動性提前釋放。

中新社報導，與去年同期相比，深圳創業板新上市公司數目增長最多，由2020年一季度的12家上升至2021年一季度的33家，漲幅為175%；其次，上海主板上市公司數目，由2020年第一季度10家上升至2021年第一季度的21家，漲幅達110%。

儘管當季的IPO數量大漲，但融資規模小幅下降。普華永道數據顯示，2021年首季IPO融資額為761億元（人民幣，下同），比去年同期的786億元有所下降。

首季科創板有36宗IPO，融資額高達334億元，在A股各板塊中排名第一，繼續獨占鰲頭。

從行業來看，今年一季度在A股各板塊中，均有消費品及服務類企業上市，其中，在上海主板、上海科創板、深圳主板／中小企業板中，一季度新上市消費品及服務類企業占比均超過30%。

普華永道分析認為，得益於「雙循環」新格局和「十四五」規劃，若干配套因素均利好資本市場以及聚焦全面實行註册制的推動，2021年A股IPO將會繼續保持良好發展勢頭，A股IPO融資額或將再創近10年新高，預計2021年A股多層級資本市場獲得IPO企業數量將達430-490家，融資規模為4500億元-4800億元。

此外，業內預計，2021年，註册制或將全面推進擴展至主板及中小企業板，退市新規的推出也將有助A股構建優勝劣汰的生態系統，加快提升市場資源配置效率。

IPO 上海 資本市場

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