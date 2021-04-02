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上海百年老店開賣 中藥奶茶 定價高端

聯合報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

238歲的上海豫園百年老字號童涵春堂中藥店，也開始賣奶茶了，和普通奶茶不同的是，童涵春堂的茶飲中加入了人參、枸杞、阿膠、羅漢果、葛根等原料，號稱邊喝奶茶邊養生。

澎湃新聞報導，網紅爆款新茶飲，其中，九曲荷葉刮油水由荷葉、苦蕎、黑茶等，主打飯後喝清涼解膩；女神膠原玫瑰露以洛神花茶為底，加入玫瑰蒟蒻，富膠原蛋白。此外，五黑水集齊了黑豆、黑米、黑枸杞、黑芝麻、黑桑椹5種黑色食材，專門針對年輕人髮際線焦慮。

特別的是，中藥奶茶的用糖，是採用羅漢果糖，甜度是蔗糖的300倍，但零熱量，糖尿病人也可以喝。飲品價格範圍主要在人民幣20-35元之間，與喜茶等高端奶茶店定價相當。

報導稱，杭州國藥年胡慶餘堂早在2016便推出草藥濃縮咖啡，是大陸第一家將中草藥製成飲品售賣的線下實體店。當時店裡有20種健康漢方草藥飲品，配方都是由胡慶餘堂的中醫團隊專門研發的。但市場並不買單，最後無疾而終。

報導指出，除童涵春堂外，上海豫園正計畫將老字號品牌，包括南翔饅頭店、松鶴樓等擬定文化飲食、酒業、化妝品、服飾、中醫健康、商業與文創等煥新升級，推動國潮產業創新。

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