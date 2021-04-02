B站借助外力 一舉三得

B站由於自研遊戲長期沒有起色，才剛在港股第二上市的B站剛募到港幣200億元（約新台幣744億元），決定將觸手伸向心動公司，看中該公司旗下最重要的資產、知名遊戲分享社區TapTap，未來在自研及代理作品上面，可以獲得彼此更多的支持，從而降低行銷費用，提升營運推廣及自研方面的能力。

全天候科技報導，大陸遊戲市場在騰訊、網易、米哈遊、鷹角等多位贏家的圍剿下，製作門檻已經日益拉高，每一項垂直品類之下，都有一個堅不可破的巨頭牢牢占據，代表著中小玩家很難向上突圍，特別是在沒有資本支持的情況下，很難跟上行業激烈的競爭節奏。

B站營收中，遊戲業務一直利潤豐厚穩定，根據B站近期發布的2020年第4季財報，遊戲業務收入人民幣11.3億元，占整體營收比重29%。

而在此之前，遊戲長期占據著B站第一業務的位置，一度貢獻超過50%的收入。

但在遊戲收入增長下，B站遊戲自研能力一直為外界詬病，推出的包括「神代夢華譚」、「音靈」、「寄居隅怪奇事件簿」、「Unheard-疑案追聲」在內多款自研遊戲，始終沒有激起較大的水花。