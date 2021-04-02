聽新聞
test
0:00 / 0:00
B站借助外力 一舉三得
B站由於自研遊戲長期沒有起色，才剛在港股第二上市的B站剛募到港幣200億元（約新台幣744億元），決定將觸手伸向心動公司，看中該公司旗下最重要的資產、知名遊戲分享社區TapTap，未來在自研及代理作品上面，可以獲得彼此更多的支持，從而降低行銷費用，提升營運推廣及自研方面的能力。
全天候科技報導，大陸遊戲市場在騰訊、網易、米哈遊、鷹角等多位贏家的圍剿下，製作門檻已經日益拉高，每一項垂直品類之下，都有一個堅不可破的巨頭牢牢占據，代表著中小玩家很難向上突圍，特別是在沒有資本支持的情況下，很難跟上行業激烈的競爭節奏。
B站營收中，遊戲業務一直利潤豐厚穩定，根據B站近期發布的2020年第4季財報，遊戲業務收入人民幣11.3億元，占整體營收比重29%。
而在此之前，遊戲長期占據著B站第一業務的位置，一度貢獻超過50%的收入。
但在遊戲收入增長下，B站遊戲自研能力一直為外界詬病，推出的包括「神代夢華譚」、「音靈」、「寄居隅怪奇事件簿」、「Unheard-疑案追聲」在內多款自研遊戲，始終沒有激起較大的水花。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言