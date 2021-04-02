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B站揪阿里 搶攻遊戲商機

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
B站及阿里巴巴宣布將以41億元投資心動公司，搶攻遊戲商機。（網路照片）
B站及阿里巴巴宣布將以41億元投資心動公司，搶攻遊戲商機。（網路照片）

嗶哩嗶哩（簡稱「B站」）和阿里巴巴昨（1）日宣布，將以港幣11億元（約新台幣41億元），投資心動公司，合計持股5.48%，將圍繞心動旗下遊戲以及TapTap，展開一系列深入合作。這也是B站罕見與阿里合作入股遊戲公司。

全天候科技報導，這是B站今年來首筆大額資金砸向遊戲產業，B站曾投資20多家遊戲公司，其中僅在2021年就投資了洛斯特、東極六感、掌派科技、天空盒等多家遊戲公司，這些投資對補充B站自營能力或有幫助。

成立於2002年的心動公司，旗下擁有「仙境傳說RO」、「不休的烏拉拉」、「香腸派對」等多款自研及代理遊戲；以及知名遊戲分享社區TapTap，可以提供手遊作品官方通路免費下載與付費購買服務。

TapTap還被譽為是大陸遊戲界的「豆瓣」（提供推薦、評論和價格比較網站），尤其打分系統在不少遊戲愛好者心中有口皆碑。

根據投資協議，B站將以每股港幣42.38元的價格，認購心動公司發行的普通股2,266萬股，總認購價格約為港幣9.6億元，交易完成後，B站將持有心動公司約4.72%股權。

除了B站，還有阿里巴巴以港幣1.4億元，認購心動公司365.8萬股，交易完成後持有心動0.76%的股權。

總體來看，交易結束後，心動公司董事長黃一孟將持有33.24%股份，副董事長戴雲傑持股為14.06%，首席技術官沈晟持股為2.43%，B站持股為4.72%，阿里持股為0.76%。

受消息影響，心動公司股價漲幅擴大，昨天收盤，股價收港幣57.5元，較前一交易日上漲22.34%。

在to B領域，不同於傳統通路分成模式，TapTap採零分成模式，成為大陸安卓市場的獨特通路，吸引不少研發商合作，先前曾在網路熱門的手遊「最強蝸牛」、「江南百景圖」等均避開主流安卓應用商店，選擇跟TapTap合作。

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