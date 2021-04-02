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英利-KY子公司 拚掛牌A股

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
英利汽車將在A股上市。（網路照片）
英利汽車將在A股上市。（網路照片）

首家台資汽車零組件廠英利-KY大陸子公司、長春英利汽車工業昨（1）日公告，根據初步詢價結果，協商確定本次發行價格為每股人民幣2.07元（新台幣8.9元），募集資金約人民幣3億元（約新台幣13億元），預計最快4月中掛牌A股。

智通財經報導，公告顯示，投資者按此價格在4月2日（T日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。

這次發行價格人民幣2.07元對應的2019年扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東的淨利潤攤薄後本益比為22.98倍，低於行業最近一個月平均靜態本益比。

英利汽車從事汽車零部件的輕量化，主業為車身結構零部件及防撞系統零部件的設計、研發、製造及銷售。

主要產品包含金屬零部件和非金屬零部件兩大類，金屬零部件包括儀表板骨架、防撞梁等；非金屬零部件包括前端框架等。除汽車零部件外，公司也生產少量汽車零部件相關的模具。

2018年至2020年，該公司的營收分別為人民幣46.7億元、48.1億元、50.2億元，淨利潤分別為人民幣2.69億元、1.51億元、1.65億元。

此外，該公司預計2021年第1季營收約為人民幣9.3億元至11.3億元，年增11.28%至35.21%；淨利潤約為人民幣1,300萬元至1,500萬元，去年同期為虧損人民幣3,534萬元。

每日經濟新聞報導，英利汽車於3月25日發布招股意向書，表示公開發行不超過1.49億股，占發行後總股本的比例不低於10%，發行後總股本不超過14.94億股。

募集資金用於三部分，分別為人民幣1.25億元用於設備升級改造專案；人民幣7,000萬元用於英利汽車研發及檢測中心建設項目；人民幣5,445.5萬元用於補充流動資金。

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