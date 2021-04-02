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善用台灣海峽狹管效應 福建強攻海上風電

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

台灣海峽獨特的「狹管效應」（氣流從開闊進入較窄處後風力加速）讓福建加速打造海上風力發電產業，福建在十四五規劃將以沿海一帶為新能源產業創新走廊，以寧德、漳州儲能產業基地、興化灣—平海灣海上風電產業園為兩翼，打造新能源產業發展格局。

根據規劃，截至2020年底，福建海上風電累計併網76萬千瓦，居大陸第三，預計到2025年，福建海上風電有望併網逾500萬千瓦，成長超過六倍。

中新網報導，裝載目前亞洲單機容量最大的10兆瓦海上風電機組的卡車，近日一輛接著一輛駛出福建三峽海上風電國際產業園內的東方風電工廠。幾天後，這批風機將轉運到福州長樂外海海上風電場進行吊裝。

福能海峽長樂外海海上風電場A區、C區項目，總裝機容量498萬兆瓦，總投資人民幣110.9億元，是大陸已核准的單機容量、單個風電場容量最大的項目，將採用30台東方風電10兆瓦海上風電機組。在台灣海峽獨特狹管效應下，海上風電可利用小時數達3,500小時至4,000小時。

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