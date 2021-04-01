人行：條件成熟時 數位人民幣跨境交易可以實現

中國人民銀行（大陸央行）研究局局長王信1日表示，數位人民幣的設計主要用於大陸國內零售支付，但條件成熟時，如果市場有這樣的需求，利用數位人民幣進行跨境交易，也是可以實現。

澎湃新聞報導，王信在1日大陸國新辦舉行的新聞發布會上表示，大陸數位人民幣的設計主要用於大陸國內零售的支付，但條件成熟的時候，如果市場有這樣的需求，利用數位人民幣進行跨境交易，也是可以實現的。

王信說，大陸央行的數位貨幣在國際上是一個熱點話題，很多國家的央行在進行研究和探索，不同國家的央行之間也有類似的合作項目，大陸銀行也在探索數位人民幣的可行性。

例如，大陸和香港的跨境支付最近就測試成功，香港民眾在深圳使用香港手機號匿名註冊開通後，也能使用跨境支付，體驗數位人民幣消費。

對於數位人民幣的研發和測試工作，王信表示，目前測試地區、測試場景愈來愈多、愈來愈廣泛，積累了很好的經驗，整體而言，參與機構和參與地區的反映是正面、積極的。

他說：「數位人民幣越來越走近我們，需要我們進一步豐富相關的場景，積累更多的經驗。」大陸會進一步推動數位人民幣試點，累積更多的經驗。