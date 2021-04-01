梁孟松沒離職 中芯將他收入提高4.5倍 加贈9,675萬住房

大陸晶圓代工龍頭中芯國際昨（31）發布2020全年財報，在財報中執行董事、聯席CEO梁孟松收入是上年的4.5倍，並獲得一套價值340萬美元（新台幣9,675萬元）的住房。

快科技報導，在高管酬金明細中，顯示梁孟松2020年取得的總酬金為493萬美元，是所有董事高管中最多的，對比2019年，梁孟松僅拿到34.1萬美元酬金，甚至還不及首席財務官高永崗。

不過中芯國際解釋原因，原來493萬美元總酬金中包括一套340萬美元的住房。

如果減去住房福利，梁孟松2020年在中芯國際的收入大概是153萬美元，也是去年的4.5倍。

這份中芯國際A股上市後的首份年報，還有更多值得關注的內容。例如剛上任的副董事長蔣尚義，不在核心技術人員之列；前十大股東資訊首次披露；2021年全年資本開支人民幣281億元，全力擴產成熟工藝等。

時間推回去年12月15日，前台積電營運長蔣尚義，證實要出任中芯國際副董事長，但聯席CEO、同時也是前台積電大將的梁孟松，卻因為不滿此人事案，提出閃電離職的聲明，隨後，中芯國際公告表示，已注意到梁孟松擬辭任消息，且公司已知悉梁孟松有條件辭任的意願。

中芯國際在今年2月5日舉行去年第4季電話會議，但聯合首席執行官梁孟松首度缺席，改由聯席CEO趙海軍一人獨挑大樑，回答所有投資人有關於產能、美國禁令影響、車用晶片缺貨等問題。