大陸50城第一季賣地金額年增26% 刷新歷史紀錄
中原地產研究中心統計數據顯示，截至3月31日，大陸50城賣地金額達人民幣7,020.99億元，年增26%，刷新歷史紀錄。
中新經緯報導，50城中，第1季上海賣地逾人民幣900億，收入最多；杭州緊追其後，賣地逾700億；廣州賣地逾300億，居第三名。在賣地收入增速方面，無錫增速最快，年增近53倍。
中原地產首席分析師張大偉表示，整體來看，一年賣3次地消息逐漸開始影響土地市場，3月各地土地市場供應減少，預計4月可能井噴，但土地價格依然處於高點。
張大偉認為，新冠疫情對房企的資金鏈影響雖然大，但大陸融資難度降低，部分企業拿地積極性再次出現提高。
易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進預計，後續地市行情活躍和房企的心態等有關。但無論房企心態如何，預計今年地方政府供地節奏會加快，客觀上對土地交易行情的活躍有積極作用。
貝殼研究院認為，未來熱點城市土地市場整體大幅上漲的推動力將趨弱。
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