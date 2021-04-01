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數位人民幣 香港跨境支付也能通

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
香港手機號匿名註冊開通後，香港人在深圳也能使用跨境支付，體驗數位人民幣消費。圖源：百家號
香港手機號匿名註冊開通後，香港人在深圳也能使用跨境支付，體驗數位人民幣消費。圖源：百家號

數位人民幣打通跨境支付，香港人在深圳使用香港手機號匿名註冊開通後，也能使用跨境支付，體驗數位人民幣消費。

澎湃新聞報導，中國銀行和中國銀行香港股份有限公司合作，面向香港居民，開通數位人民幣支付帳戶。

報導指，本次測試主要面向香港兩類居民，一類是經常往來深圳的香港居民，可通過香港居民來往大陸通行證（回鄉證）進行實名認證；一類是偶爾來深圳的香港居民，即僅持有香港居民身份證的居民，通過香港手機號匿名開立五類數位人民幣錢包。

經測試成功驗證，香港居民可使用香港手機號碼匿名註冊開立數位人民幣五類錢包進行小額消費，購買商品時僅需出示付款碼即可通過POS機完成支付。

深圳特區報報導，長期在深工作的香港居民梁女士，透過回鄉證成功完成實名認證，綁定中國銀行借記卡升級至二類錢包後，她在水貝珠寶集團實體店，掃描數位人民幣支付二維碼，購買了價值人民幣2000多元的特別定製項鍊。她說

「感覺兌換很方便，支付很流暢。」

報導指，此次測試主要針對香港居民往來深圳使用數字人民幣跨境支付，下一步將推動數位人民幣深港跨境流通、解決跨境旅遊等經常專案的支付。

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