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傳陸官方考慮設立新證交所 吸引中概股回流

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸目前有上海證券交易所和深圳證券交易所。中新社資料照片
大陸目前有上海證券交易所和深圳證券交易所。中新社資料照片

路透引述知情人士表示，大陸官方正在考慮設立一個新的證券交易所，以吸引海外上市陸企回流，並提高大陸股市的全球地位。

知情人士稱，大陸國務院已要求監管機構高級官員帶頭研究如何設計這個交易所，該交易所將針對在香港和美國等海外市場上市的大陸企業。

消息人士說，北京高層領導還希望該交易所也能吸引諸如蘋果和特斯拉之類的大型跨國公司，它們可以開拓本地業務並在該平台上市。

目前正值北京和華盛頓激烈角力之際，其中包括美國證券監管機構採取措施，如果大陸公司不遵守美國審計標準，則將其從美國交易所剔除。

數據顯示，過去幾年包括阿里巴巴、百度和京東在內約13家在美上市大陸企業，在香港進行第二上市，合計規模達360億美元。市場預期會有更多此類公司回大陸上市。

消息人士稱，設立新證交所的討論處於初期階段，時間和地點尚未決定。

大陸目前有兩家大型證券交易所，即上海證券交易所和深圳證券交易所，上市公司市值合計約人民幣78.7兆元。消息人士稱，正在討論的一個選項，是升級一個現有的上市平台，例如北京的新三板市場。

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