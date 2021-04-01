衛生紙之亂要來了？ 大陸生活用紙業者宣布4月全面漲價

大陸多家生活紙企近日相繼發出一波漲價函，擬於4月全面漲價。

第一財經報導，大陸知名紙業公司中順潔柔向經銷商、管道商發出調價通知函，從4月1日開始大幅調整旗下生活用紙產品價格。幾乎是前後腳，維達、清風等生活紙品業者，也都發出調價函，提出從4月開始上調產品價格。

長城證券輕工行業首席分析師張瀟指出，幾大生活用紙龍頭品牌擬調價幅度，基本都在10%以上。

清風品牌紙品漲價通知指出，近期紙漿價格一路攀升，現在針葉漿已經到每噸人民幣7,400元，闊葉漿到6,400元，期貨價格更高。今年紙漿價格估計會超過2017年最高峰時的每噸8,900元。

華創證券認為，原材料漿價持續提升，供需格局推動景氣提升。

除了大陸業者之外，全球最大紙巾生產商之一的金佰利周三也宣布，公司已告知美國和加拿大的客戶，其北美大部分產品漲價幅度將在個位數中高區間，預計從6月下旬起開始實施。