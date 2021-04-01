中芯淨利勁揚1.4倍

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

在美國封殺下，大陸晶圓代工龍頭中芯國際昨（31）日發布2020年財報，營收人民幣274.7億元（約新台幣1,181億元），年增24.8%，淨利潤人民幣43.3億元（約新台幣186億元），年增141.5%。

因應美國實體清單制裁，中芯國際董事長周子學指出，預估2021年資本開支為人民幣280.9億元，其中大部分用於成熟工藝的擴產，小部分用於先進工藝、北京新合資項目土建及其它。

周子學坦言，2021年依然面臨美國實體名單管制不確定因素的影響，設備採購交期較以往有所延長，也有可能產能建設進度不如預期。

中芯財報指出，2020年多項財務指標創歷史新高，除了營收和淨利潤外，毛利人民幣65.3億元，年增42.4%；息稅折舊及攤銷前利潤人民幣141.2億元，年增46.4%。

以晶圓代工類別收入來看，智慧手機類占44.4%；智慧家居占17.1%；消費電子類占18.2%；其他應用類占20.3%。

以技術節點分類來看，90奈米及以下製程的晶圓代工業務營收的比率，由2019年為50.6%，增加至2020年為58.1%。

晶圓代工 人民幣

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